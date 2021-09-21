Минфин продал гособлигаций на 5 миллиардов и повысил ставки

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|193
|194
|195
|196
|197
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000209886
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500000
|3000000
|3000000
|-
|-
|Дата размещения
|21.09.2021
|21.09.2021
|21.09.2021
|21.09.2021
|21.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.09.2021
|22.09.2021
|22.09.2021
|22.09.2021
|22.09.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|25.02.2022
|24.11.2021
|03.11.2021
|05.01.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|06.07.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|02.11.2022
|04.01.2023
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|55.75
|55.50
|54.75
|61.50
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|11.15
|11.10
|10.95
|12.30
|Срок обращения (дней)
|154
|338
|427
|770
|1015
|Дата погашения
|23.02.2022
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|03.07.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|27500000
|1705757000
|601505000
|640559000
|95227000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|17000000
|1705757000
|601505000
|240559000
|95227000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|9128626000
|6908867000
|13556577000
|5412206000
|2429249000
|Количество поданных заявок. шт
|4
|22
|14
|9
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|22
|14
|7
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.45
|11.50
|11.50
|12.45
|12.49
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.70
|11.45
|11.45
|12.09
|12.49
|Установленная доходность. %
|9.70
|11.50
|11.50
|12.34
|12.49
|Средневзвешенная доходность. %
|9.70
|11.49
|11.47
|12.34
|12.49
|Поступление в бюджет
|17195330.00
|1714087859.26
|620734813.10
|244558266.19
|97245812.40
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|198
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000220412 (Ном. в ин.вал. $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|21.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.09.2021
|Дата оплаты процентов
|07.10.2021
|Дата оплаты процентов
|07.04.2022
|Дата оплаты процентов
|06.10.2022
|Дата оплаты процентов
|06.04.2023
|Дата оплаты процентов
|05.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.90
|Срок обращения (дней)
|743
|Дата погашения
|05.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|85020000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|85020000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|213383000
|Количество поданных заявок. шт
|25
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|25
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Установленная доходность. %
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.90
|Поступление в бюджет
|86549509.80
Данные: Минфин Украины