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Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ
Закон о виртуальных активах (№ 3637) вступит в силу не ранее чем через полгода, сообщил директор департамента стратегии и развития Национального банка Украины (НБУ) Арсен Макарчук.
"Закон о виртуальных активах предусматривает полгода как наименьший срок, в течение которого закон вступит в силу. Это время Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины отведено для наработки соответствующей подзаконной базы", – сказал он в ходе "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua. во вторник.
По словам соавтора закона о виртуальных активах народного депутата Алексея Жмеренецкого, парламентская группа цивилистов дорабатывает изменения в Гражданский кодекс Украины относительно виртуальных активов, чтобы новая редакция кодекса согласовывалась с изменениями, которые планируется внести в части таких активов. По его прогнозам, процесс наработки этих изменений займет до двух месяцев.
"Как только мы одобрим изменения в Налоговый кодекс (хотя бы по одному налогу), закон о виртуальных активах заработает. (...) Изменения в Налоговый кодекс уже готовы и с сегодняшнего дня мы начинаем регистрацию. (...) Думаю, к концу недели (текущей – ИФ) у нас будет как минимум 50 подписей под этим документом", – отметил нардеп.
Как сообщалось, Верховная Рада 8 сентября приняла закон о виртуальных активах (№ 3637) голосами 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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