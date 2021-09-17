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Депозитные ставки для физлиц 17.09.21
21:51 17.09.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 сентября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.88
|0.29
|0.12
|6 мес.
|7.79
|0.45
|0.20
|9 мес.
|7.96
|0.66
|0.22
|12 мес.
|8.30
|0.87
|0.35
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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