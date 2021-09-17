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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 17 сентября 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 17.08.21
|980241.94
|316105.95
|493880.21
|49434.61
|0.00
|19386.26
|101434.91
|на 18.08.21
|980353.73
|316105.95
|493720.69
|49677.86
|0.00
|19413.93
|101435.31
|на 19.08.21
|978418.96
|313605.95
|493873.43
|49963.82
|0.00
|19515.87
|101459.89
|на 20.08.21
|978392.01
|313605.95
|493873.39
|49947.65
|0.00
|19579.53
|101385.49
|на 25.08.21
|978439.06
|313605.95
|493902.71
|50107.16
|0.00
|19617.25
|101205.99
|на 26.08.21
|977695.67
|312605.95
|494293.48
|49943.93
|0.00
|19645.73
|101206.59
|на 27.08.21
|978029.12
|312605.95
|496030.86
|50037.16
|0.00
|19692.57
|99662.58
|на 28.08.21
|978649.39
|312605.95
|497031.79
|50202.48
|0.00
|19777.43
|99031.74
|на 30.08.21
|978649.39
|312605.95
|497007.62
|50224.73
|0.00
|19779.35
|99031.74
|на 31.08.21
|978435.99
|312605.95
|496834.94
|50205.46
|0.00
|19814.05
|98975.59
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 02.09.21
|982018.25
|312605.95
|500768.35
|50582.91
|0.00
|20109.32
|97951.71
|на 03.09.21
|985608.13
|312605.95
|502210.45
|51898.01
|0.00
|20791.49
|98102.23
|на 06.09.21
|985250.12
|312605.95
|501742.82
|51987.97
|0.00
|20812.54
|98100.85
|на 07.09.21
|984726.98
|312605.95
|501408.07
|51912.92
|0.00
|20800.96
|97999.09
|на 08.09.21
|984389.43
|312605.95
|501401.54
|51888.43
|0.00
|20810.57
|97682.94
|на 09.09.21
|985721.14
|312605.95
|503147.57
|52021.05
|0.00
|20909.92
|97036.64
|на 10.09.21
|985650.27
|312605.95
|502988.51
|52070.77
|0.00
|20948.55
|97036.50
|на 13.09.21
|985455.64
|312605.95
|503114.52
|52171.72
|0.00
|20927.67
|96635.79
|на 14.09.21
|985417.52
|312605.95
|503584.23
|52179.13
|0.00
|21012.24
|96035.97
|на 15.09.21
|985231.05
|312605.95
|504013.18
|52158.13
|0.00
|21005.01
|95448.77
|на 16.09.21
|985451.35
|312605.95
|503903.29
|52304.21
|0.00
|21139.00
|95498.91
|на 17.09.21
|985436.51
|312605.95
|503522.39
|53030.73
|0.00
|21178.22
|95099.22
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 17 сентября - 26.6672 грн.
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