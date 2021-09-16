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Депозитные ставки для физлиц 16.09.21
17:46 16.09.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 сентября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.93
|0.26
|0.11
|6 мес.
|7.83
|0.42
|0.18
|9 мес.
|8.08
|0.58
|0.20
|12 мес.
|8.38
|0.81
|0.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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