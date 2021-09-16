Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.09.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|15.09
|1.0 (9.5)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.09
|25138.0 (7.5)
|14.09
|26838.0 (7.5)
|15.09
|24683.0 (7.5)
Данные НБУ