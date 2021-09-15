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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.09.21
10:58 15.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 14 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.09
|35643.0 (7.0)
|-
|10.09
|24847.0 (7.5)
|61912.0 (8.5; 14)
|13.09
|25138.0 (7.5)
|14.09
|26838.0 (7.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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