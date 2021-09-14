Минфин 14 сентября повысил ставки по краткосрочным облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 14 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,17 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 87,11 млн грн под 9,5% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в средине июля под 8,5% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 583,69 млн грн под 11,37% годовых. Неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 237,16 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,49% с 11,3% годовых неделей ранее.

В то же время от размещения двухлетних облигаций под неизменные 12,09% годовых поступило 219,75 млн грн.

Еще 23,42 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была снижена до 12,3% с 12,45% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 22,91 млн грн под 12,59% годовых.



