Минфин 14 сентября повысил ставки по краткосрочным облигациям в гривне

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|187
|188
|189
|Код выпуска облигаций
|Дорозміщення UA4000203236
|Дорозміщення UA4000219778
|Дорозміщення UA4000216774
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|3 000 000
|3 000 000
|Дата размещения
|14.09.2021
|14.09.2021
|14.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.09.2021
|15.09.2021
|15.09.2021
|Дата оплаты процентов
|05.01.2022
|25.02.2022
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|55.75
|55.50
|Номинальный уровень доходности. %
|17.25
|11.15
|11.10
|Срок обращения (дней)
|112
|345
|434
|Дата погашения
|05.01.2022
|26.08.2022
|23.11.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|183 012 000
|601 503 000
|230 360 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|82 512 000
|581 503 000
|230 360 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 970 445 000
|5 203 110 000
|12 955 072 000
|Количество поданных заявок. шт
|10
|18
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|8
|17
|11
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.65
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.15
|11.30
|Установленная доходность. %
|9.50
|11.45
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|11.37
|11.49
|Поступление в бюджет
|87 105 443.04
|583 690 003.32
|237 157 172.98
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|190
|191
|192
|Код выпуска облигаций
|Дорозміщення UA4000213227
|Дорозміщення UA4000219208
|Дорозміщення UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|14.09.2021
|14.09.2021
|14.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.09.2021
|15.09.2021
|15.09.2021
|Дата оплаты процентов
|03.11.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|777
|1 022
|1 701
|Дата погашения
|01.11.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|615 693 000
|22 888 000
|72 068 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|215 693 000
|22 888 000
|22 068 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 171 647 000
|2 334 022 000
|5 023 304 000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|9
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|12
|9
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.50
|12.30
|12.89
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.09
|12.30
|12.59
|Установленная доходность. %
|12.09
|12.30
|12.59
|Средневзвешенная доходность. %
|12.09
|12.30
|12.59
|Поступление в бюджет
|219 745 871.47
|23 419 459.36
|22 908 349.44
Данные: Минфин Украины