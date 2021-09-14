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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин 14 сентября повысил ставки по краткосрочным облигациям в гривне

18:13 14.09.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на состоявшемся 14 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,17 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 87,11 млн грн под 9,5% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в средине июля под 8,5% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 583,69 млн грн под 11,37% годовых. Неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 237,16 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,49% с 11,3% годовых неделей ранее.

В то же время от размещения двухлетних облигаций под неизменные 12,09% годовых поступило 219,75 млн грн.

Еще 23,42 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была снижена до 12,3% с 12,45% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 22,91 млн грн под 12,59% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 187 188 189
Код выпуска облигаций Дорозміщення UA4000203236 Дорозміщення UA4000219778 Дорозміщення UA4000216774
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 3 000 000 3 000 000
Дата размещения 14.09.2021 14.09.2021 14.09.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 15.09.2021 15.09.2021 15.09.2021
Дата оплаты процентов 05.01.2022 25.02.2022 24.11.2021
Дата оплаты процентов   26.08.2022 25.05.2022
Дата оплаты процентов    23.11.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию 86.25 55.75 55.50
Номинальный уровень доходности. % 17.25 11.15 11.10
Срок обращения (дней) 112 345 434
Дата погашения 05.01.2022 26.08.2022 23.11.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 183 012 000 601 503 000 230 360 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 82 512 000 581 503 000 230 360 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 970 445 000 5 203 110 000 12 955 072 000
Количество поданных заявок. шт 10 18 11
Количество удовлетворенных заявок. шт 8 17 11
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 11.65 11.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 11.15 11.30
Установленная доходность. % 9.50 11.45 11.50
Средневзвешенная доходность. % 9.50 11.37 11.49
Поступление в бюджет 87 105 443.04 583 690 003.32 237 157 172.98

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 190 191 192
Код выпуска облигаций Дорозміщення UA4000213227 Дорозміщення UA4000219208 Дорозміщення UA4000218531
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 14.09.2021 14.09.2021 14.09.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 15.09.2021 15.09.2021 15.09.2021
Дата оплаты процентов 03.11.2021 05.01.2022 17.11.2021
Дата оплаты процентов 04.05.2022 06.07.2022 18.05.2022
Дата оплаты процентов 02.11.2022 04.01.2023 16.11.2022
Дата оплаты процентов 03.05.2023 05.07.2023 17.05.2023
Дата оплаты процентов 01.11.2023 03.01.2024 15.11.2023
Дата оплаты процентов   03.07.2024 15.05.2024
Дата оплаты процентов    13.11.2024
Дата оплаты процентов    14.05.2025
Дата оплаты процентов    12.11.2025
Дата оплаты процентов    13.05.2026
Размер купонного платежа на одну облигацию 54.75 61.50 62.60
Номинальный уровень доходности. % 10.95 12.30 12.52
Срок обращения (дней) 777 1 022 1 701
Дата погашения 01.11.2023 03.07.2024 13.05.2026
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 615 693 000 22 888 000 72 068 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 215 693 000 22 888 000 22 068 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 171 647 000 2 334 022 000 5 023 304 000
Количество поданных заявок. шт 14 9 5
Количество удовлетворенных заявок. шт 12 9 4
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.50 12.30 12.89
Минимальный уровень доходности облигаций. % 12.09 12.30 12.59
Установленная доходность. % 12.09 12.30 12.59
Средневзвешенная доходность. % 12.09 12.30 12.59
Поступление в бюджет 219 745 871.47 23 419 459.36 22 908 349.44

Данные: Минфин Украины
По материалам: БизнесЦензор
 

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