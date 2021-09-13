Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.09.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|10.09
|-
|3000.0 (9.91; 1092)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.09
|33805.0 (7.0)
|-
|09.09
|35643.0 (7.0)
|-
|10.09
|24847.0 (7.5)
|61912.0 (8.5; 14)
Данные НБУ