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Доллар 13 сентября продолжает укрепляться к мировым валютам
13:22 13.09.2021 |
Курс доллара в понедельник днем продолжает дорожать по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1791 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 110,10 иены за доллар со 109,93 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,76 пункта
Трейдеры ждут ряда макроэкономических статданных. В центре внимания находится статистика инфляции, которая будет опубликована завтра. Аналитики ожидают, что годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 5,3% с 5,4% месяцем ранее.
В среду будут обнародованы данные промышленного производства. Эксперты полагают, что показатель в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу.
Также появятся данные об объеме розничных продаж в США, который согласно прогнозам в августе снизился на 0,8% по сравнению с июлем.
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