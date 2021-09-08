Верховная Рада легализовала виртуальные активы

Законопроект № 3637 о виртуальных активах приняла Верховная Рада во втором чтении в среду, его поддержали 276 народных депутатов.

Как отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, в настоящее время ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн, но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

"Благодаря (принятому – ИФ) закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджет будет получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", - подчеркнул он.

"Теперь виртуальные активы стали объектом гражданских прав, объектом гражданского оборота. Однако впереди много работы. На протяжении года мы должны внести изменения в Гражданский кодекс и конечно… в кодекс налоговый, разработать подзаконные акты", – прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.