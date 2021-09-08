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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 7.09.21
11:41 08.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.09
|30 657.0 (7.0)
|37 787.0 (8.0;14)
|06.09
|32 905.0 (7.0)
|07.09
|29 589.0 (7.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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