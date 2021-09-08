Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 7 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 34,36 млн грн под 9,73% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в конце июня под 9% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 54,48 млн грн под неизменные 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,03 млрд грн под 11,3% годовых.

От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 155,73 млн грн.

Еще 29,93 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,45% с 12,4% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 64,81 млн грн под 12,59% годовых.





Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 181 182 183 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000209886 Доразмещение UA4000219778 Доразмещение UA4000216774 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 3 000 000 3 000 000 Дата размещения 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 Дата оплаты процентов 23.02.2022 25.02.2022 24.11.2021 Дата оплаты процентов 26.08.2022 25.05.2022 Дата оплаты процентов 23.11.2022 Размер купонного платежа на одну облигацию 52.85 55.75 55.50 Номинальный уровень доходности. % 10.57 11.15 11.10 Срок обращения (дней) 168 352 441 Дата погашения 23.02.2022 26.08.2022 23.11.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 135 799 000 154 284 000 1 003 620 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 34 106 000 54 284 000 1 003 620 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 9 111 626 000 4 621 607 000 12 724 712 000 Количество поданных заявок. шт 8 18 4 Количество удовлетворенных заявок. шт 5 17 4 Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.15 11.50 11.30 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 11.15 11.30 Установленная доходность. % 9.80 11.15 11.30 Средневзвешенная доходность. % 9.73 11.15 11.30 Поступление в бюджет 34 368 104.61 54 478 336.72 1 033 166 572.80

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 184 185 186 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000218531 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 Дата оплаты процентов 03.11.2021 05.01.2022 17.11.2021 Дата оплаты процентов 04.05.2022 06.07.2022 18.05.2022 Дата оплаты процентов 02.11.2022 04.01.2023 16.11.2022 Дата оплаты процентов 03.05.2023 05.07.2023 17.05.2023 Дата оплаты процентов 01.11.2023 03.01.2024 15.11.2023 Дата оплаты процентов 03.07.2024 15.05.2024 Дата оплаты процентов 13.11.2024 Дата оплаты процентов 14.05.2025 Дата оплаты процентов 12.11.2025 Дата оплаты процентов 13.05.2026 Размер купонного платежа на одну облигацию 54.75 61.50 62.60 Номинальный уровень доходности. % 10.95 12.30 12.52 Срок обращения (дней) 784 1 029 1 708 Дата погашения 01.11.2023 03.07.2024 13.05.2026 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 353 204 000 25 488 000 162 575 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 153 204 000 25 488 000 62 575 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 955 954 000 2 311 134 000 5 001 236 000 Количество поданных заявок. шт 10 5 6 Количество удовлетворенных заявок. шт 8 5 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.50 12.45 12.75 Минимальный уровень доходности облигаций. % 12.09 12.45 12.59 Установленная доходность. % 12.09 12.45 12.59 Средневзвешенная доходность. % 12.09 12.45 12.59 Поступление в бюджет 155 731 866.00 25 930 981.44 64 805 173.00

Данные: Минфин Украины