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Информация об агентстве
Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда
Министерство финансов на состоявшемся 7 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 34,36 млн грн под 9,73% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в конце июня под 9% годовых.
Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 54,48 млн грн под неизменные 11,15% годовых.
Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,03 млрд грн под 11,3% годовых.
От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 155,73 млн грн.
Еще 29,93 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,45% с 12,4% годовых на предыдущем аукционе.
Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 64,81 млн грн под 12,59% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|181
|182
|183
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000209886
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|3 000 000
|3 000 000
|Дата размещения
|07.09.2021
|07.09.2021
|07.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.09.2021
|08.09.2021
|08.09.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|25.02.2022
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|55.75
|55.50
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|11.15
|11.10
|Срок обращения (дней)
|168
|352
|441
|Дата погашения
|23.02.2022
|26.08.2022
|23.11.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|135 799 000
|154 284 000
|1 003 620 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|34 106 000
|54 284 000
|1 003 620 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|9 111 626 000
|4 621 607 000
|12 724 712 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|18
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|17
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.15
|11.50
|11.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.15
|11.30
|Установленная доходность. %
|9.80
|11.15
|11.30
|Средневзвешенная доходность. %
|9.73
|11.15
|11.30
|Поступление в бюджет
|34 368 104.61
|54 478 336.72
|1 033 166 572.80
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|184
|185
|186
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|07.09.2021
|07.09.2021
|07.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.09.2021
|08.09.2021
|08.09.2021
|Дата оплаты процентов
|03.11.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|784
|1 029
|1 708
|Дата погашения
|01.11.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|353 204 000
|25 488 000
|162 575 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|153 204 000
|25 488 000
|62 575 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 955 954 000
|2 311 134 000
|5 001 236 000
|Количество поданных заявок. шт
|10
|5
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|8
|5
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.50
|12.45
|12.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.09
|12.45
|12.59
|Установленная доходность. %
|12.09
|12.45
|12.59
|Средневзвешенная доходность. %
|12.09
|12.45
|12.59
|Поступление в бюджет
|155 731 866.00
|25 930 981.44
|64 805 173.00
Данные: Минфин Украины
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