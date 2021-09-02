СМИ: Минфин США обяжет биткоин-биржи сообщать об активах иностранных граждан

Министерство финансов США планирует включить в бюджетный законопроект на $3,5 трлн новые требования к отчетности криптовалютных компаний. Об этом сообщает Roll Call со ссылкой на осведомленного чиновника.

По его словам, компании, предлагающие пользователям связанные с цифровыми активами услуги, должны будут отчитываться в Минфин об активах и операциях иностранных клиентов. Этими данными Казначейство сможет делиться с «глобальными торговыми партнерами США».

В обмен Министерство рассчитывает получать информацию о счетах американских граждан на зарубежных платформах. Такие отчеты орган будет использовать для увеличения налоговых поступлений.

Издание отметило, что с 2010 года аналогичное правило распространяется на кредитные организации.

Собеседник Roll Call объяснил, что, по мнению Казначейства, некоторые субъекты создают подставные корпоративные структуры для взаимодействия с оффшорными биржами и кошельками. Чтобы пресечь эти действия, США необходима информация от регуляторов иностранных юрисдикций.

В случае одобрения, новые требования вступят в силу в 2023 году. Их обязаны будут соблюдать криптовалютные биржи и операторы цифровых кошельков.

На публикацию издания обратил внимание исполнительный директор организации по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center Джерри Брито.

«Мы не возражаем против требований к налоговой отчетности криптовалютных компаний (на самом деле мы уже много лет просим предоставить соответствующее руководство), мы протестуем против изменений ключевых законопроектов, которые вносятся в последнюю минуту вне обычного порядка и практически без участия общественности», - написал он.

По словам Бритто, пока рано судить о влиянии предполагаемых требований на американские компании. Он подчеркнул, что выводы можно будет делать только после публикации текста законопроекта.

Глава криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл усомнился в законности таких правил. По его мнению, иностранные регуляторы могут и дальше напрямую общаться с компаниями из США, «как они это делали в течение всего последнего десятилетия».

«Предположительно, американские компании не обслуживают иностранных клиентов напрямую, разве что через дочерние структуры в зарубежных странах», - добавил он.

Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран подчеркнул, что новые требования отпугнут иностранных инвесторов от «и без того строгой юрисдикции». Он заявил, что, стремясь увеличить налоговую базу, Минфин в конечном итоге только снизит объем поступлений.



