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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.08.21
11:46 01.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 31 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.08
|38 213.0 (7.0)
|30.08
|31 785.0 (7.0)
|31.08
|29 458.0 (7.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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