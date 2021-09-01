Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах выросли до 3 млрд грн при росте ставки 3-летних бумаг на 15 б.п.

Продажи гривневых облигаций внутреннего
госзайма (ОВГЗ) во вторник, после двухнедельного перерыва, выросли в
3,8 раза – до 2,978 млрд грн, сообщил Минфин на своем сайте.
Ставка отсечения выросла только по 3-летним бумагам – до 12,45%, тогда как две недели назад они продавались максимум под 12,3%.
По всем остальным ОВГЗ ставки остались прежними: 12-мес – 11,15%, 15 мес. – 11,3%, 26-мес – 12,09% и 6-летние – 12,75%.
Минфин удовлетворил 67 из 68 поданных заявок, отказавшись от 100 млн
грн на 26 мес. под 12,25%. Основной объем продаж пришелся на 15-мес.
облигации – 1,227 млрд грн, тогда как 3-летних было продано на 1,084
млрд грн, 6-летних – на 278,4 млн грн, 26-мес – на 264 млн грн, а 12-мес
– всего на 94,6 млн грн.
Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах подросла до 11,9% с
11,42% две недели назад при увеличении средневзвешенного срока до 28
мес. с 18 мес.
Помимо этого, Минфин привлек на два года под прежнюю ставку 3,9% годовых $130,4 млн, удовлетворив всю 51 заявку.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|175
|176
|177
|178
|179
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000207518
| Номинальная стоимость
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| 3000000
| 3000000
| -
| -
| -
| Дата размещения
| 31.08.2021
| 31.08.2021
| 31.08.2021
| 31.08.2021
| 31.08.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 01.09.2021
| 01.09.2021
| 01.09.2021
| 01.09.2021
| 01.09.2021
| Дата оплаты процентов
| 25.02.2022
| 24.11.2021
| 03.11.2021
| 05.01.2022
| 01.12.2021
| Дата оплаты процентов
| 26.08.2022
| 25.05.2022
| 04.05.2022
| 06.07.2022
| 01.06.2022
| Дата оплаты процентов
|
| 23.11.2022
| 02.11.2022
| 04.01.2023
| 30.11.2022
| Дата оплаты процентов
|
|
| 03.05.2023
| 05.07.2023
| 31.05.2023
| Дата оплаты процентов
|
|
| 01.11.2023
| 03.01.2024
| 29.11.2023
| Дата оплаты процентов
|
|
|
| 03.07.2024
| 29.05.2024
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 27.11.2024
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 28.05.2025
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 26.11.2025
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 27.05.2026
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 25.11.2026
| Дата оплаты процентов
|
|
|
|
| 26.05.2027
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 55.75
| 55.50
| 54.75
| 61.50
| 48.95
| Номинальный уровень доходности. %
| 11.15
| 11.10
| 10.95
| 12.30
| 9.79
|Срок обращения (дней)
|359
|448
|791
|1036
|2093
| Дата погашения
| 26.08.2022
| 23.11.2022
| 01.11.2023
| 03.07.2024
| 26.05.2027
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 94590000
| 1227904000
| 364010000
| 1084221000
| 278407000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 94590000
| 1227904000
| 264010000
| 1084221000
| 278407000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 4567323000
| 11721092000
| 4802750000
| 2285646000
| 7375336000
| Количество поданных заявок. шт
| 17
| 11
| 14
| 9
| 17
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 17
| 11
| 13
| 9
| 17
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.15
| 11.30
| 12.25
| 12.45
| 12.75
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 10.75
| 11.30
| 12.09
| 12.30
| 12.75
| Установленная доходность. %
| 11.15
| 11.30
| 12.09
| 12.45
| 12.75
| Средневзвешенная доходность. %
| 11.15
| 11.30
| 12.09
| 12.40
| 12.75
|Поступление в бюджет
|94732225.57
|1261388942.08
|267758942.00
|1101817079.19
|252236742.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|180
| Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000220412 (Ном. в ин.вал. $США)
| Номинальная стоимость
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| -
| Дата размещения
| 31.08.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 01.09.2021
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 19.50
| Номинальный уровень доходности. %
| 3.90
|Срок обращения (дней)
|764
| Дата погашения
| 05.10.2023
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 128363000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 128363000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 128363000
| Количество поданных заявок. шт
| 51
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 51
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 3.90
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 3.90
| Установленная доходность. %
| 3.90
| Средневзвешенная доходность. %
| 3.90
|Поступление в бюджет
| 130380866.36
Данные: Минфин Украины