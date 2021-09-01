Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах выросли до 3 млрд грн при росте ставки 3-летних бумаг на 15 б.п.

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, после двухнедельного перерыва, выросли в 3,8 раза – до 2,978 млрд грн, сообщил Минфин на своем сайте.

Ставка отсечения выросла только по 3-летним бумагам – до 12,45%, тогда как две недели назад они продавались максимум под 12,3%.

По всем остальным ОВГЗ ставки остались прежними: 12-мес – 11,15%, 15 мес. – 11,3%, 26-мес – 12,09% и 6-летние – 12,75%.

Минфин удовлетворил 67 из 68 поданных заявок, отказавшись от 100 млн грн на 26 мес. под 12,25%. Основной объем продаж пришелся на 15-мес. облигации – 1,227 млрд грн, тогда как 3-летних было продано на 1,084 млрд грн, 6-летних – на 278,4 млн грн, 26-мес – на 264 млн грн, а 12-мес – всего на 94,6 млн грн.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах подросла до 11,9% с 11,42% две недели назад при увеличении средневзвешенного срока до 28 мес. с 18 мес.

Помимо этого, Минфин привлек на два года под прежнюю ставку 3,9% годовых $130,4 млн, удовлетворив всю 51 заявку.