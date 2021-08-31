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Миллиардер Джон Полсон назвал криптовалюты пузырем
13:20 31.08.2021 |
Известный по успешной ставке на обвал рынка ипотечных облигаций в 2007 году Джон Полсон в интервью Bloomberg назвал криптовалюты пузырем, «который обесценится».
«Я никому не порекомендую инвестировать в криптовалюты», - заявил он.
Издание отметило, что после той самой «великой сделки» активы Полсона под управлением с пика в $38 млрд в 2011 году сократились до преимущественно личных средств в $9 млрд, которыми он управляет в рамках семейного офиса.
Миллиардер предпочитает золото в качестве хеджирующего актива биткоину. По его словам, нынешний 25% рост денежной массы приведет к росту инфляции выше ожиданий, что спровоцирует ажиотажный спрос на драгоценный металл.
«Криптовалюты - это ограниченный запас воздуха. Ни в одном из цифровых активов нет никакой ценности кроме той, что их предложение ограниченно», - пояснил инвестор.
Полсон отверг идею зашортить криптовалюты после утверждения, что их цена обвалится до нуля из-за исчерпания притоков ликвидности.
«У них неограниченный потенциал к снижению. Если в долгосрочной перспективе я окажусь прав, то в краткосрочной - останусь без штанов из-за слишком большой волатильности», - объяснил миллиардер.
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