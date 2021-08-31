Финансовые новости
- |
- 31.08.21
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.08.21
10:43 31.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 31 августа 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.08.20
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 30.07.21
|988177.37
|316105.98
|497513.25
|48864.22
|0.00
|19044.09
|106649.86
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 03.08.21
|988020.93
|316105.95
|498063.78
|49088.83
|0.00
|19113.09
|105649.28
|на 04.08.21
|988002.22
|316105.95
|498084.90
|49024.75
|0.00
|19137.38
|105649.24
|на 05.08.21
|990083.08
|316105.95
|499874.31
|49231.25
|0.00
|19315.83
|105555.73
|на 06.08.21
|990152.37
|316105.95
|500816.10
|49291.37
|0.00
|19426.36
|104509.56
|на 09.08.21
|989657.27
|316105.95
|500306.95
|49449.74
|0.00
|19453.17
|104341.46
|на 10.08.21
|989451.83
|316105.95
|500116.70
|49464.51
|0.00
|19453.01
|104311.66
|на 11.08.21
|989191.46
|316105.95
|499830.40
|49470.97
|0.00
|19473.12
|104311.02
|на 12.08.21
|980808.92
|316105.95
|495900.74
|48416.71
|0.00
|19159.01
|101226.51
|на 13.08.21
|980694.91
|316105.95
|495000.97
|48916.85
|0.00
|19342.51
|101328.63
|на 16.08.21
|980424.38
|316105.95
|494115.85
|49338.83
|0.00
|19378.66
|101485.10
|на 17.08.21
|980241.94
|316105.95
|493880.21
|49434.61
|0.00
|19386.26
|101434.91
|на 18.08.21
|980353.73
|316105.95
|493720.69
|49677.86
|0.00
|19413.93
|101435.31
|на 19.08.21
|978418.96
|313605.95
|493873.43
|49963.82
|0.00
|19515.87
|101459.89
|на 20.08.21
|978392.01
|313605.95
|493873.39
|49947.65
|0.00
|19579.53
|101385.49
|на 25.08.21
|978439.06
|313605.95
|493902.71
|50107.16
|0.00
|19617.25
|101205.99
|на 26.08.21
|977695.67
|312605.95
|494293.48
|49943.93
|0.00
|19645.73
|101206.59
|на 27.08.21
|978029.12
|312605.95
|496030.86
|50037.16
|0.00
|19692.57
|99662.58
|на 28.08.21
|978649.39
|312605.95
|497031.79
|50202.48
|0.00
|19777.43
|99031.74
|на 30.08.21
|978649.39
|312605.95
|497007.62
|50224.73
|0.00
|19779.35
|99031.74
|на 31.08.21
|978435.99
|312605.95
|496834.94
|50205.46
|0.00
|19814.05
|98975.59
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 31 августа - 26.8601 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся
|Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду
|Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского
|Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКЦБФР отложила на 4 месяца ввод нового порядка аттестации фондовиков
|Миллиардер Джон Полсон назвал криптовалюты пузырем
|Фондовые индексы АТР 31 августа преодолели утреннее снижение и закрыли торги ростом вслед за биржами США
|Справочный курс гривны 31 августа понижен на 2,18 коп до 26,862 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.08.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.08.21
Это интересно
|Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе
|Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
|Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
|Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего
|Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ
|Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса
|Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов