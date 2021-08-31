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Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ
По предварительным данным, объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В то же время объем частных переводов по всем каналам из Украины за границу в первом полугодии оценивается в $482 млн, из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%.
Как сообщалось, Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13,3 млрд.
Напомним, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% или на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.
По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.
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