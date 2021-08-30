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Депозитные ставки для физлиц 30.08.21
16:59 30.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.93
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.78
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.15
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.36
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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