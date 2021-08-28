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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.08.21
13:22 28.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 27 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.08
|24588.0 (7.0)
|22554.0 (8.0;14)
|25.08
|20291.0 (7.0)
|-
|26.08
|23138.0 (7.0)
|-
|27.08
|31670.0 (7.0)
|60165.0 (8.0; 14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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