Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19-08-21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.08
|300.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.08
|41668.0 (7.0)
|-
|18.08
|31001.0 (7.0)
|-
|19.08
|20910.0 (7.0)
|-
Данные НБУ