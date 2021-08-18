Финансовые новости
- |
- 18.08.21
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 18.08.21
17:21 18.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.93
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.78
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.15
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.36
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
ТОП-НОВОСТИ
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
|От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа
|Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 18.08.21
|Нормативы к началу августа нарушали 6 украинских банков – НБУ
|«Приватбанк» передал Коломойскому и Боголюбову израильский иск на $600 миллионов через «Голос Украины»
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.08.21
|Доллар 18 августа дешевеет к евро в ожидании протокола ФРС США
|НБУ определил график работы банков на праздничные дни августа
Это интересно
|Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро