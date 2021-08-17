Финансовые новости
- |
- 18.08.21
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 17.08.21
16:52 17.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.85
|0.29
|0.12
|6 мес.
|7.68
|0.45
|0.20
|9 мес.
|7.93
|0.66
|0.22
|12 мес.
|8.23
|0.87
|0.35
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин продал гособлигаций на 790 миллионов
|Депозитные ставки для физлиц 17.08.21
|MasterCard избавится от магнитных полос на картах — мир переходит на бесконтактные платежи
|Доллар 17 августа слабо дорожает к евро в ожидании статистики из США
|Биржи АТР 17 августа закрылись в минусе на новостях из КНР и опасениях по COVID-19
|Справочный курс гривны 16 августа повышен на 7,28 коп до 26,6293 грн/$1
Это интересно
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день