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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13-08-21
10:46 16.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 13 августа.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|13.08
|-
|140.0 (9.0;84); 1783.0 (9.18; 1092)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.08
|24276.0 (7.0)
|-
|12.08
|23429.0 (7.0)
|-
|13.08
|45823.0 (7.0)
|78144.0 (8.0; 14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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