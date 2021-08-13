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Депозитные ставки для физлиц 13.08.21
16:52 13.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.89
|0.26
|0.11
|6 мес.
|7.73
|0.44
|0.18
|9 мес.
|8.05
|0.58
|0.20
|12 мес.
|8.32
|0.81
|0.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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