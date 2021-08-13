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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 12.08.21
10:50 13.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 12 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.08
|18965.0 (7.0)
|-
|11.08
|24276.0 (7.0)
|-
|12.08
|23429.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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