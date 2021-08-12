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Депозитные ставки для физлиц 12.08.21
17:16 12.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.00
|0.28
|0.12
|6 мес.
|7.82
|0.44
|0.19
|9 мес.
|8.05
|0.58
|0.20
|12 мес.
|8.41
|0.85
|0.34
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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