Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|169
|170
|171
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3 000 000
|3 000 000
|-
|Дата размещения
|10.08.2021
|10.08.2021
|10.08.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.08.2021
|11.08.2021
|11.08.2021
|Дата оплаты процентов
|27.08.2021
|24.11.2021
|03.11.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|23.11.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|55.50
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.10
|10.95
|Срок обращения (дней)
|380
|469
|812
|Дата погашения
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 591 281 000
|710 993 000
|273 014 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 591 281 000
|710 993 000
|273 014 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 947 991 000
|10 445 066 000
|4 538 740 000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|12
|21
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|12
|21
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.15
|11.30
|12.09
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.09
|11.30
|12.09
|Установленная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|Средневзвешенная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|Поступление в бюджет
|1 672 056 185.13
|725 760 324.61
|275 023 383.04
Данные: Минфин Украины