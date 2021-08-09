Финансовые новости
- |
- 10.08.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 09.08.21
16:54 09.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.93
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.69
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.15
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.36
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота 10 августа корректируется после предыдущего падения
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Доллар 10 августа стабилизируется в ожидании статистики из США
|Биржи АТР 10 августа торгуются разнонаправленно на сохранении коронавирусных рисков
|Рынок акций США 9 августа закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,30%
|«Укравтодор» вместе с экспортерами опустили доллар на межбанке
Это интересно
|За прошлый месяц к интернету SpaceX Starlink подключилось более 20 тыс. человек
|Электрический Cadillac Lyriq: раскрыта цена и дата старта продаж
|Microsoft добавила в браузер Edge сверхбезопасный режим Edge Super Duper Secure Mode
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
|Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
|Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году
|Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей