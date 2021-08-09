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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.08.21
10:51 09.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 9 августа 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.08.20
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09.20
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 09.07.21
|995383.64
|317276.85
|501585.98
|48453.06
|0.00
|17945.06
|110122.70
|на 12.07.21
|996571.68
|317276.85
|502251.13
|48479.95
|0.00
|17994.77
|109568.97
|на 13.07.21
|995415.50
|317276.85
|502259.54
|48485.30
|0.00
|18050.74
|109343.07
|на 14.07.21
|995544.23
|317276.85
|502810.54
|48490.75
|0.00
|18072.54
|108893.54
|на 15.07.21
|1003380.17
|317276.85
|510304.88
|48827.49
|0.00
|18361.65
|108609.31
|на 16.07.21
|1005164.57
|317276.85
|511084.70
|49226.05
|0.00
|19012.45
|108564.52
|на 19.07.21
|1004882.98
|317276.85
|511362.20
|49234.38
|0.00
|19045.01
|107964.55
|на 20.07.21
|1004752.49
|317276.85
|511579.55
|49241.22
|0.00
|19070.00
|107584.88
|на 21.07.21
|1004781.22
|317276.85
|511573.53
|49240.13
|0.00
|19093.14
|107597.57
|на 22.07.21
|996733.59
|317276.85
|505046.18
|48311.72
|0.00
|18653.04
|107445.80
|на 23.07.21
|996797.98
|317276.85
|504809.24
|48495.55
|0.00
|18771.39
|107444.96
|на 26.07.21
|996151.49
|317276.85
|504200.07
|48466.98
|0.00
|18761.91
|107445.68
|на 27.07.21
|995880.73
|317276.85
|503630.67
|48477.28
|0.00
|18768.97
|107726.96
|на 28.07.21
|995589.96
|317276.85
|503283.35
|48501.32
|0.00
|18775.24
|107753.20
|на 29.07.21
|995540.61
|316105.95
|503562.34
|48725.27
|0.00
|18887.45
|108259.60
|на 30.07.21
|988177.37
|316105.98
|497513.25
|48864.22
|0.00
|19044.09
|106649.86
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 03.08.21
|988020.93
|316105.95
|498063.78
|49088.83
|0.00
|19113.09
|105649.28
|на 04.08.21
|988002.22
|316105.95
|498084.90
|49024.75
|0.00
|19137.38
|105649.24
|на 05.08.21
|990083.08
|316105.95
|499874.31
|49231.25
|0.00
|19315.83
|105555.73
|на 06.08.21
|990152.37
|316105.95
|500816.10
|49291.37
|0.00
|19426.36
|104509.56
|на 09.08.21
|989657.27
|316105.95
|500306.95
|49449.74
|0.00
|19453.17
|104341.46
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 9 августа - 26.8346 грн.
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