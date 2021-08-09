Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06-08-21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|06.08
|-
|140.0 (9.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.08
|33606.0 (7.0)
|-
|05.08
|35493.0 (7.0)
|-
|06.08
|30845.0 (7.0)
|-
Данные НБУ