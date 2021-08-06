Финансовые новости
- |
- 06.08.21
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.08.21
10:42 06.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.08
|34151.0 (7.0)
|-
|04.08
|33606.0 (7.0)
|-
|05.08
|35493.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
|ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест
|Почем гектар. Как заработал рынок земли, и что будет дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.08.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.08.21
|Остаток средств на корсчетах банков 06.08.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.08.2021
|Рэй Далио прогнозирует, что правительство США запретит биткоин
|Золото дешевеет 6 августа в ожидании статистики по США
Это интересно
|Кабмин перенес введение 5G на следующий год
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS
|Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей
|Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10
|Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей