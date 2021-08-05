Финансовые новости
- |
- 05.08.21
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 05.08.21
16:56 05.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.93
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.69
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.15
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.36
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
ТОП-НОВОСТИ
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
|ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест
|Почем гектар. Как заработал рынок земли, и что будет дальше
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 05.08.21
|Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд - НБУ
|Samsung будет тестировать на своих смартфонах цифровую валюту. В рамках пилотного проекта совместно с Банком Кореи
|Евро 5 августа слабо дорожает к доллару
|Справочный курс гривны 5 августа понижен на 4,7 коп до 26,9428 грн/$1
|НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы на рынке
Это интересно
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS
|Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей
|Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10
|Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей
|Дефицит чипов вызвал сильнейший за последние 30 лет кризис в немецком автопроме