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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 04.08.21
11:42 05.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.07
|33614.0 (7.0)
|101260.0(8.0; 14)
|02.08
|30282.0 (7.0)
|-
|03.08
|34151.0 (7.0)
|-
|04.08
|33606.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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