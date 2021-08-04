Спрос на облигации внутреннего займа на аукционах Минфина упал до 1,9 миллиарда

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|164
|165
|166
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3 000 000
|3 000 000
|-
|Дата размещения
|03.08.2021
|03.08.2021
|03.08.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.08.2021
|04.08.2021
|04.08.2021
|Дата оплаты процентов
|27.08.2021
|24.11.2021
|03.11.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|23.11.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|55.50
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.10
|10.95
|Срок обращения (дней)
|387
|476
|819
|Дата погашения
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 479 190 000
|42 123 000
|125 230 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 479 190 000
|42 123 000
|125 230 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 356 710 000
|9 734 073 000
|4 265 726 000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|11
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|11
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.15
|–
|12.09
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.10
|–
|12.09
|Установленная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|Средневзвешенная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|Поступление в бюджет
|1 550 997 511.90
|42 907 330.26
|125 867 420.70
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|167
|168
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|03.08.2021
|03.08.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.08.2021
|04.08.2021
|Дата оплаты процентов
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|1 064
|1 743
|Дата погашения
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|150 077 000
|16 800 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|150 077 000
|16 800 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 017 325 000
|4 938 661 000
|Количество поданных заявок. шт
|9
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|9
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|12.30
|12.59
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|12.30
|12.59
|Установленная доходность. %
|12.30
|12.59
|Средневзвешенная доходность.%
|12.30
|12.59
|Поступление в бюджет
|151 460 709.94
|17 195 808.00
Данные: Минфин Украины