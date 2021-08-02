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Депозитные ставки для физлиц 02.08.21
16:53 02.08.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 августа 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.77
|0.33
|0.13
|6 мес.
|7.54
|0.46
|0.18
|9 мес.
|7.87
|0.61
|0.17
|12 мес.
|8.16
|0.81
|0.28
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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