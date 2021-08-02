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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.07.21
11:35 02.08.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 июля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|30.07
|-
|130.0 (9.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.07
|28603.0 (7.0)
|-
|29.07
|30945.0 (7.0)
|-
|30.07
|33614.0 (7.0)
|101260.0(8.0; 14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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