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ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году, – НКЦБФР
14:28 30.07.2021 |
Группа ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года. Согласно годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131,7 млрд грн - это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.
Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.
"Вопреки кризисному 2020 году нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь, - корпоративных облигаций", - сказал Константин Стеценко, учредитель группы ICU.
Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн - торги на биржевом рынке.
"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100% государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", - отметила Евгения Грищенко, заместительница директора ICU.
Полный текст годового отчета НКЦБФР можно прочитать здесь.
Справка.
Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.
Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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