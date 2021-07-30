ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году, – НКЦБФР

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году, – НКЦБФР

14:28 30.07.2021 |

Финансы

 

Группа ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года. Согласно годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131,7 млрд грн - это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.

Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.

"Вопреки кризисному 2020 году нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь, - корпоративных облигаций", - сказал Константин Стеценко, учредитель группы ICU.

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн - торги на биржевом рынке.

"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100% государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", - отметила Евгения Грищенко, заместительница директора ICU.

Полный текст годового отчета НКЦБФР можно прочитать здесь.

Справка.

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

14:28 ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году, – НКЦБФР

14:14 Курс доллара 30 июля колеблется к евро и иене

13:27 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.07.21

12:40 Справочный курс гривны 28 июля повышен на 7,51 коп до 26,8516 грн/$1

12:30 Биржи Азии 30 июля закрылись в основном в минусе на опасениях по коронавирусу

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.07.21

10:50 Остаток средств на корсчетах банков 30.07.21

10:44 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.07.2021

09:59 Финансовый директор Visa отметил снижение ажиотажа вокруг криптовалют

08:40 Золото 30 июля дешевеет в рамках коррекции

07:59 Фондовые индексы США 29 июля закрылись ростом

29.07 Доллар подешевел 29 июля без НБУ на фоне снижения активности на валютных торгах

29.07 Строительство жилья в Украине выросло на четверть

29.07 Депозитные ставки для физлиц 29.07.21

29.07 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.07.21

• дальше…

09:25 Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой

09:21 Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?

29.07 В Китае миллиардера приговорили к 18 годам заключения за «провоцирование неприятностей»

29.07 Зеркаль: «Северный поток-2» может не заработать несмотря на соглашение США и Германии

28.07 США: Китай тайно строит крупные базы баллистических ядерных ракет

28.07 Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается?

28.07 Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора

28.07 В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск

28.07 Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

28.07 ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре

27.07 МВФ оставил неизменной оценку роста мировой экономики в 2021г- 6%

27.07 Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

27.07 Новые COVID-варианты возглавили список угроз для финансовых рынков - Deutsche Bank

27.07 Южная Корея и КНДР восстановят канал связи

26.07 Друзья Путина в Европе. Почему опять не сложился правый альянс в Европарламенте

• дальше…

29.07 На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

29.07 Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

26.07 В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

20.07 МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

20.07 Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

19.07 Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

16.07 В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

• дальше…

12:58 Арахамия, перевыборы и тарифы. Как Банковая намерена сохранять власть

11:32 Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО

08:14 Ядерный шантаж «Слуги народа»: как вредят Украине международные заявления Зе-команды

29.07 Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей

29.07 Данилюка к конкурсу не допустили к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности

28.07 Под предлогом синергии. Что не так с отставками Хомчака и Коваля

28.07 Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»

28.07 Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков

28.07 Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова

27.07 Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому

27.07 Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть ЕС - юрист

27.07 Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ не поддерживают 19% украинцев – опрос

27.07 Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

27.07 Не только за «Сватов». Чем опасен Зеленскому бойкот «1+1»

26.07 Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР

• дальше…

13:21 Volkswagen показал очередной доступный кроссовер на букву T. На этот раз с купеобразным кузовом

09:31 Нью-йоркская Synchron Inc. начинает тестирование нейроинтерфейса на людях

29.07 Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы

29.07 Китайские учёные научились прятать космические спутники от радаров

29.07 Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин

29.07 На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан

28.07 Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК

28.07 Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом

28.07 НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID

28.07 Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface

27.07 Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг

27.07 Aston Martin переведёт суперкары на электричество

27.07 20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс

27.07 $2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы

27.07 Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе

• дальше…

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно