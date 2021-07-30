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Доллар 30 июля коррекционно дорожает после недели снижения
08:34 30.07.2021 |
Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу утром несколько укрепляется в рамках коррекции после недели снижения, рынки также обращают внимание на данные о слабом росте американской экономики, св
идетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1881 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1886 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 91,96 пункта.
С начала недели индекс доллара, как и стоимость доллара к евро и иене, опустился на 1%. В основном такая динамика была связана с заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабой макростатистикой.
В среду по итогам заседания Федрезерв ожидаемо сохранил ставку и параметры программы выкупа активов, итоги инвесторы посчитали "голубиными" и в целом ожидаемыми, что сдержало доллар.
Кроме того, инвесторы отреагировали и на негативную макростатистику, в том числе о неожиданном снижении продаж новых домов в США в начале недели, а также о слабом росте ВВП США. Так, экономика страны во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вместо 8,5%. Рост первого квартала был пересмотрен до 6,3% с окончательной оценки в 6,4% в пересчете на год, опубликованной в прошлом месяце.
"Данные по ВВП США за второй квартал, оказавшиеся ниже ожиданий, означают, что Федрезерв не будет спешить с ужесточением", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Kinesis Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).
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