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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.07.21
16:29 29.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|26.07
|25793.0 (7.0)
|-
|27.07
|27604.0 (7.0)
|-
|28.07
|28603.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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