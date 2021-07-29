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Центробанки по всему миру активно скупают золото
13:28 29.07.2021 |
Во втором квартале 2021 года Центробанки разных стран со всего мира активно закупились золотом, пополнив им свои золотовалютные резервы. Об этом сообщается в докладе Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованном на его сайте.
По данным организации, основными покупателями золота в апреле-июне стали центробанки развивающихся стран, среди которых значатся Таиланд (купил 90,2 тонны), Венгрия (62 тонны), Бразилия (53,7 тонны), Индия (29 тонн) и Узбекистан (25,5 тонны).
Экономисты, опрошенные "Коммерсантом", объяснили, что основные мотивы регуляторов заключались в желании застраховаться от растущей инфляции (особенно в условиях низких процентных ставок по госдолгу большинства стран), а также диверсифицировать собственные международные резервы.
Отмечается, что некоторые центробанки, напротив, распродавали свои золотые запасы, но в гораздо меньших объемах. Российский ЦБ продал металл на 3,1 тонны, Бундсбанк Германии - на 3,3 тонны, казахстанский регулятор - на 9,9 тонны.
WGC также отметил, что во втором квартале увеличился не только спрос, но и предложение золота - на 13%, до 1172 тонн. В основном это было связано с ростом добычи.
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