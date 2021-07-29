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Украинские банки увеличили операции с наличностью почти в два раза
Оборот наличности в кассах банков в январе - июне 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления денег выросли почти в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, объем поступлений наличности в кассы банков составил 1151,6 млрд грн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. объем выдачи наличных из касс банков составил 1177,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.
В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема):
* по операциям клиентов с использованием платежных карт - 74,6%;
* для приобретения иностранной валюты у клиентов - 8,3%;
* для подкрепления операторов почтовой связи - 5,7%.
Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
* операции клиентов с использованием платежных карт - 34%;
* торговая выручка - 32,2%;
* выручка от всех видов услуг - 12,4%.
Напомним, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
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