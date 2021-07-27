Объем продаж гривневых ОВГЗ на аукционах снизился до 1,4 млрд грн при росте ставки годичных бумаг на 16 б.п.

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, на первых аукционах после повышения Нацбанком учетной ставки с 7,5% до 8%, снизились в 5,5 раз - до 1,37 млрд грн, сообщил Минфин.

Ставка размещения выросла только по 13-месячным бумагам - до 11,15%, тогда как неделю назад 12-мес. облигации продавались под 10,99%.

По всем остальным ОВГЗ ставки отсечения остались прежними: 16 мес. - 11,3%, 28-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 6-летние - 12,75%.

Минфин удовлетворил 62 из 65 поданных заявок, отказавшись от 50 млн грн на 13 мес. под 12% и 60 млн на 28 мес. под 12,59%.

Основной объем продаж пришелся на 13-мес. облигации - 918,2 млн грн, тогда как 16-мес. было продано на 296,2 млн грн, 6-летних - на 70,2 млн грн, а 3-летних - на 12,6 млн грн.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах снизилась до 11,32% с 11,78% в минувший вторник при сокращении средневзвешенного срока до 18 мес. с 22 мес.

Помимо того, на аукционе по продаже долларовых ОВГЗ Минфин смог привлечь на год под прежнюю ставку 3,7% $65,2 млн, как и две недели назад.

