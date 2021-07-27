Объем продаж гривневых ОВГЗ на аукционах снизился до 1,4 млрд грн при росте ставки годичных бумаг на 16 б.п.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|158
|159
|160
|161
|162
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|27.07.2021
|27.07.2021
|27.07.2021
|27.07.2021
|27.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.07.2021
|28.07.2021
|28.07.2021
|28.07.2021
|28.07.2021
|Дата оплаты процентов
|27.08.2021
|24.11.2021
|03.11.2021
|05.01.2022
|01.12.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|06.07.2022
|01.06.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|23.11.2022
|02.11.2022
|04.01.2023
|30.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|55.50
|54.75
|61.50
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.10
|10.95
|12.30
|9.79
|Срок обращения (дней)
|394
|483
|826
|1071
|2128
|Дата погашения
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|03.07.2024
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|927520000
|291366000
|130393000
|12547000
|78452000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|877520000
|291366000
|70393000
|12547000
|78452000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|877520000
|9691950000
|4140496000
|867248000
|7096929000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|12
|10
|11
|8
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|23
|12
|8
|11
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|11.30
|12.59
|12.30
|12.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.30
|12.09
|12.25
|12.75
|Установленная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|12.30
|12.75
|Средневзвешенная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.09
|12.27
|12.75
|Поступление в бюджет
|918195040.00
|296164798.02
|70591508.26
|12642662.67
|70237291.08
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|163
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000218812 (Ном. в ин.вал. $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|27.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.07.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|330
|Дата погашения
|23.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|67359000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|67359000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|250922000
|Количество поданных заявок. шт
|54
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|54
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|65185325.07
Данные: Минфин Украины