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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.07.21
10:58 27.07.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 июля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|21.07
|22417.0 (6.5)
|-
|22.07
|17692.0 (6.5)
|-
|23.07
|30485.0 (7.0)
|25586.0 (8.0; 14)
|26.07
|25793.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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