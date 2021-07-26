Финансовые новости
- |
- 26.07.21
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.07.21
16:59 26.07.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.90
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.63
|0.45
|0.18
|9 мес.
|8.10
|0.61
|0.19
|12 мес.
|8.27
|0.82
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены
|Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель
|Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»
|Вчерашние решения Национального банка изменили настроения на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 26.07.21
|НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $32 миллиона
|Курс евро к доллару 26 июля ослабил рост на статистике из Германии
|Биржи Азии 26 июля закрылись в основном в минусе
|Справочный курс гривны 26 июля повышен на 8,43 коп до 26,9796 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.07.21
Это интересно
|Google запустила программу бета-тестирования Android Auto
|Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой
|Японцы создали эффективный катализатор для добычи водорода из воды с помощью солнечного света
|Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом «Приватбанка» Коломойского
|Porsche Macan обновился и стал мощнее
|Исследование: электромобили экологичнее бензиновых, даже если заряжать их от угольной ТЭС
|Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года