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Доллар 26 июля дешевеет к мировым валютам на ожидании встречи ФРС США
08:44 26.07.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, опускается в понедельник утром, инвесторы ожидают очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EEST курс евро к доллару рос до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1771 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,34 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 92,84 пункта.
Внимание трейдеров обращено к грядущему заседанию Федрезерва, которое запланировано на 27-28 июля. После встречи состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ждать от ЦБ комментариев по ситуации в экономике и подсказки о дальнейших планах по монетарной политике, включая возможное повышение ставки.
"Любые осторожные взгляды Пауэлла на экономику могут привести к распродаже доллара", - считают аналитики IG, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. При этом любая распродажа доллара может быть недолгой, поскольку ФРС движется к политике нормализации, отмечают эксперты.
В четверг ожидается публикация статистики по ВВП США во втором квартале. В январе-марте рост экономики страны, по окончательной оценке, составил 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), а во втором квартале аналитики ожидают ускорение роста до 8,6% в пересчете на год.
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