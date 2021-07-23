СМИ: Goldman Sachs открыл ограниченный доступ к ETP на базе криптовалют

Инвестиционный банк Goldman Sachs предоставил некоторым хедж-фондам из Европы доступ к биржевым продуктам (ETP) на основе криптовалют. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на информированные источники.

По их данным, в Goldman Sachs продолжают изучать вопрос и планируют распространить услугу на большее число клиентов.

Ранее 21Shares анонсировал запуск ETP на базе криптовалюты Solana на фондовой бирже Швейцарии SIX Swiss Exchange. До этого провайдер добавил свой торгуемый на бирже продукт на базе биткоина в листинг британской альтернативной торговой системы Aquis.

В июне управляющий цифровыми активами CoinShares сообщил о листинге на платформе электронных торгов Xetra площадки Deutsche Börse ETP на базе биткоина, Ethereum и Litecoin.

В 2019 году на Nordic Growth Market, платформе шведского подразделения фондовой биржи Börse Stuttgart Group, начались торги биржевыми продуктами на базе Ripple и Litecoin.

Напомним, весной Goldman Sachs предложил беспоставочные форварды на первую криптовалюту.



