JPMorgan предложил розничным клиентам доступ к криптовалютным фондам

Финансовый холдинг JPMorgan открыл своим клиентам по управлению активами доступ к криптовалютным фондам на базе биткоина, Bitcoin Cash, Ethereum и Ethereum Classic от Grayscale, а также к биткоин-трасту Osprey. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на осведомленные источники.

19 июля JPMorgan якобы разрешил финансовым консультантам проводить заявки на продажу и покупку пяти продуктов из сферы цифровых активов. По словам собеседника издания, предложение распространяется на всех клиентов, в том числе пользователей приложения Chase.

Сотрудники финансового холдинга не могут рекомендовать инвестиционные продукты на базе криптовалют, но имеют право проводить связанные с ними сделки по просьбе клиентов. JPMorgan стал первым крупным банком, предложившим такую возможность.

В разговоре с Forbes основатель и генеральный директор Osprey Funds Грег Кинг подтвердил, что консультантам JPMorgan разрешили проводить заявки клиентов на сделки с паями биткоин-траста компании.

В мае 2021 года глава организации Джейми Даймон признал, что обслуживаемые банком потребители заинтересованы в первой криптовалюте. Он подчеркнул, что сам остается скептиком в отношении цифрового золота.

Конкурирующие участники финансовой отрасли, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America, пока не открыли розничным клиентам прямой доступ к продуктам на базе криптовалют.

В апреле Morgan Stanley позволил аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн вкладывать деньги в фонды криптобанка Galaxy Digital.

В июне управляющие активами New York Digital Investment Group и FS Investments подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на регистрацию биткоин-фонда, предназначенного для клиентов Morgan Stanley.



