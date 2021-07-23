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JPMorgan предложил розничным клиентам доступ к криптовалютным фондам
09:03 23.07.2021 |
Финансовый холдинг JPMorgan открыл своим клиентам по управлению активами доступ к криптовалютным фондам на базе биткоина, Bitcoin Cash, Ethereum и Ethereum Classic от Grayscale, а также к биткоин-трасту Osprey. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на осведомленные источники.
19 июля JPMorgan якобы разрешил финансовым консультантам проводить заявки на продажу и покупку пяти продуктов из сферы цифровых активов. По словам собеседника издания, предложение распространяется на всех клиентов, в том числе пользователей приложения Chase.
Сотрудники финансового холдинга не могут рекомендовать инвестиционные продукты на базе криптовалют, но имеют право проводить связанные с ними сделки по просьбе клиентов. JPMorgan стал первым крупным банком, предложившим такую возможность.
В разговоре с Forbes основатель и генеральный директор Osprey Funds Грег Кинг подтвердил, что консультантам JPMorgan разрешили проводить заявки клиентов на сделки с паями биткоин-траста компании.
В мае 2021 года глава организации Джейми Даймон признал, что обслуживаемые банком потребители заинтересованы в первой криптовалюте. Он подчеркнул, что сам остается скептиком в отношении цифрового золота.
Конкурирующие участники финансовой отрасли, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America, пока не открыли розничным клиентам прямой доступ к продуктам на базе криптовалют.
В апреле Morgan Stanley позволил аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн вкладывать деньги в фонды криптобанка Galaxy Digital.
В июне управляющие активами New York Digital Investment Group и FS Investments подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на регистрацию биткоин-фонда, предназначенного для клиентов Morgan Stanley.
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