Финансовые новости
- |
- 22.07.21
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 22 июля дешевеет к мировым валютам на возвращении рисковых настроений
08:55 22.07.2021 |
Стоимость доллара к евро и иене в четверг утром несколько опускается из-за возвращения трейдеров к риску и роста мировых фондовых рынков, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 EEST курс евро к доллару рос до 1,1796 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 92,75 пункта.
Мировые фондовые рынки больше склонны к росту ближе к концу недели. Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9%, биржи Европы закрылись в плюсе на 1,4-1,9%, а в четверг азиатские рынки также показывают рост. Склонность к риску сдерживает спрос на более надежные активы, такие как доллар.
Трейдеры также ожидают позднее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор примет решение по ставке и другим основным параметрам монетарной политики. Инвесторы будут следить за подсказками регулятора относительно состояния экономики и дальнейших планов по мерам поддержки.
Если тон ЕЦБ будет неожиданным, то это может привести к ралли евро в четверг, считает аналитик BK Asset Management Кэти Лиен (Kathy Lien), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. "Все ожидают, что ЕЦБ сохранит свой "голубиный" тон, особенно после изменения цели по инфляции", - отмечает аналитик. Ранее в июле ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции ровно до 2%, при этом ранее она составляла "чуть ниже 2%".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике
|Саботаж заседания Верховной Рады: Почему нардепы прогуливают работу и им за это ничего не будет
|США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»
|Личная армия Зеленского. Как у МВД будут забирать Нацгвардию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Виртуальные активы не создают существенных рисков для монетарной политики - НБУ
|Стоимость золота снижается 22 июля на росте доходности госбондов США
|Доллар 22 июля дешевеет к мировым валютам на возвращении рисковых настроений
|Илон Маск рассказал об инвестициях SpaceX в биткоин
|Фондовые индексы АТР растут вслед за рынками США на оптимизме вокруг корпоративных отчетностей
|Фондовые индексы США 21 июля продолжили восстановление
Это интересно
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч
|Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями
|Volkswagen: электромобили уже к 2025 году станут более прибыльными, чем автомобили с ДВС
|США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange